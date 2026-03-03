Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer treten mittags Rückzug an

Der MDAX bricht am Mittag deutlich ein.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 3,75 Prozent tiefer bei 29 705,36 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 374,933 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,781 Prozent schwächer bei 30 622,18 Punkten, nach 30 863,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 29 560,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 622,18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wurde der MDAX mit 31 537,33 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, stand der MDAX bei 29 326,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wurde der MDAX mit 28 990,98 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,11 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 29 560,35 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 1,03 Prozent auf 31,48 EUR), HELLA GmbH (-0,25 Prozent auf 79,10 EUR), Bechtle (-0,85 Prozent auf 32,78 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,93 Prozent auf 58,85 EUR) und K+S (-1,19 Prozent auf 14,89 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil WACKER CHEMIE (-8,17 Prozent auf 69,70 EUR), KION GROUP (-7,19 Prozent auf 52,95 EUR), LANXESS (-6,77 Prozent auf 16,81 EUR), thyssenkrupp (-6,29 Prozent auf 9,43 EUR) und Aroundtown SA (-6,15 Prozent auf 2,78 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 945 296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 35,793 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

MDAX-Fundamentaldaten

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at