Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Der MDAX setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag notiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,86 Prozent leichter bei 30 289,05 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 374,933 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,781 Prozent leichter bei 30 622,18 Punkten, nach 30 863,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 622,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 261,05 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 537,33 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 03.12.2025, mit 29 326,19 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 990,98 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 261,05 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell FUCHS SE VZ (+ 1,42 Prozent auf 37,20 EUR), HENSOLDT (+ 1,22 Prozent auf 79,00 EUR), flatexDEGIRO (+ 0,96 Prozent auf 31,46 EUR), HELLA GmbH (+ 0,88 Prozent auf 80,00 EUR) und Bechtle (+ 0,18 Prozent auf 33,12 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil KION GROUP (-4,21 Prozent auf 54,65 EUR), Talanx (-3,97 Prozent auf 101,70 EUR), HOCHTIEF (-3,92 Prozent auf 392,20 EUR), Bilfinger SE (-3,53 Prozent auf 111,90 EUR) und WACKER CHEMIE (-3,29 Prozent auf 73,40 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 196 948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,208 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

