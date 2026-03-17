Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich stärker

So bewegte sich der MDAX am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Der MDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 1,78 Prozent auf 29 467,14 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 342,803 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,073 Prozent auf 28 930,61 Punkte an der Kurstafel, nach 28 951,70 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 28 898,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 493,83 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der MDAX wies vor einem Monat, am 17.02.2026, einen Stand von 31 444,33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wurde der MDAX mit 29 866,36 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der MDAX mit 29 513,43 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 4,88 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. 28 488,77 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 7,94 Prozent auf 225,60 EUR), Nordex (+ 6,32 Prozent auf 46,08 EUR), Fraport (+ 5,86 Prozent auf 75,85 EUR), thyssenkrupp (+ 5,50 Prozent auf 8,09 EUR) und Schaeffler (+ 4,76 Prozent auf 7,38 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Delivery Hero (-2,50 Prozent auf 16,35 EUR), Bechtle (-1,55 Prozent auf 30,52 EUR), United Internet (-1,29 Prozent auf 26,08 EUR), CTS Eventim (-1,03 Prozent auf 67,30 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,02 Prozent auf 87,65 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 583 954 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 32,769 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at