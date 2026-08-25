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MDAX-Performance im Blick 25.08.2026 09:28:43

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus

Der MDAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Am Dienstag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 32 119,62 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 355,475 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,439 Prozent fester bei 32 172,11 Punkten in den Handel, nach 32 031,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 230,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 119,57 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 31 965,53 Punkten bewertet. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 32 807,90 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Stand von 31 073,13 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,68 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit DEUTZ (+ 6,09 Prozent auf 10,98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,82 Prozent auf 71,00 EUR), Siltronic (+ 2,13) Prozent auf 83,85 EUR), JENOPTIK (+ 1,78 Prozent auf 38,90 EUR) und KION GROUP (+ 1,34 Prozent auf 40,82 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Schaeffler (-1,45 Prozent auf 7,49 EUR), CTS Eventim (-0,99 Prozent auf 60,20 EUR), Porsche Automobil (-0,76 Prozent auf 27,49 EUR), Sartorius vz (-0,66 Prozent auf 241,50 EUR) und Porsche vz (-0,57 Prozent auf 43,85 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 391 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,597 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,40 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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