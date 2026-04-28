Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,94 Prozent schwächer bei 30 075,17 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 360,902 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,106 Prozent auf 30 329,83 Punkte an der Kurstafel, nach 30 362,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 973,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 444,14 Punkten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 27 655,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 640,37 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 28.04.2025, mit 28 308,01 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 2,92 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,88 Prozent auf 83,90 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,13 Prozent auf 32,32 EUR), Jungheinrich (+ 2,57 Prozent auf 25,54 EUR), Fraport (+ 1,14 Prozent auf 71,05 EUR) und Ströer SE (+ 1,05 Prozent auf 36,68 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Salzgitter (-9,17 Prozent auf 44,96 EUR), DEUTZ (-3,40 Prozent auf 9,53 EUR), RENK (-3,04 Prozent auf 53,26 EUR), JENOPTIK (-2,96 Prozent auf 31,46 EUR) und Nemetschek SE (-2,81 Prozent auf 62,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5 280 910 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,353 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,33 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at