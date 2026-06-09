Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab

Zum Handelsende bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 1,55 Prozent tiefer bei 31 627,41 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 380,162 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,098 Prozent leichter bei 32 094,05 Punkten, nach 32 125,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32 294,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 627,41 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der MDAX auf 31 181,06 Punkte taxiert. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 09.03.2026, mit 28 875,10 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 871,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 3,35 Prozent auf 22,20 EUR), TAG Immobilien (+ 2,30 Prozent auf 12,90 EUR), RENK (+ 2,02 Prozent auf 51,57 EUR), LEG Immobilien (+ 1,38 Prozent auf 51,25 EUR) und LANXESS (+ 1,31 Prozent auf 15,41 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Salzgitter (-8,53 Prozent auf 56,85 EUR), IONOS (-7,53 Prozent auf 27,52 EUR), HOCHTIEF (-6,48 Prozent auf 462,20 EUR), AUMOVIO (-6,39 Prozent auf 37,35 EUR) und thyssenkrupp (-4,23 Prozent auf 10,88 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 6 055 526 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,981 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,29 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at