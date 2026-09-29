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MDAX-Performance im Blick 29.09.2026 17:58:48

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

So bewegte sich der MDAX am Dienstag schlussendlich

Schlussendlich beendete der MDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 30 858,18 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 346,557 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,201 Prozent auf 30 957,61 Punkte an der Kurstafel, nach 30 895,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 157,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 839,82 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der MDAX bei 33 029,91 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 29.06.2026, einen Wert von 31 483,64 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 30 117,57 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,392 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 7,17 Prozent auf 77,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,40 Prozent auf 71,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,39 Prozent auf 152,40 EUR), AIXTRON SE (+ 4,38 Prozent auf 36,46 EUR) und TUI (+ 3,38 Prozent auf 6,84 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil thyssenkrupp (-3,95 Prozent auf 14,59 EUR), K+S (-3,07 Prozent auf 15,18 EUR), RENK (-3,02 Prozent auf 38,43 EUR), RTL (-2,99 Prozent auf 29,20 EUR) und IONOS (-2,39 Prozent auf 33,44 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 3 912 739 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,893 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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