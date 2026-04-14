Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Zuschläge

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der MDAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,03 Prozent auf 30 564,60 Punkte an. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 364,049 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,546 Prozent stärker bei 30 417,18 Punkten in den Handel, nach 30 251,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 670,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 409,88 Punkten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der MDAX bei 28 819,46 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 14.01.2026, mit 31 774,24 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, lag der MDAX bei 26 627,26 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,34 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 6,12 Prozent auf 49,62 EUR), DEUTZ (+ 4,73 Prozent auf 10,07 EUR), Porsche vz (+ 4,63 Prozent auf 43,41 EUR), Sartorius vz (+ 3,74 Prozent auf 224,70 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,69 Prozent auf 8,70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen K+S (-3,76 Prozent auf 15,35 EUR), Nemetschek SE (-3,52 Prozent auf 57,50 EUR), AIXTRON SE (-2,42 Prozent auf 35,86 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,33 Prozent auf 83,70 EUR) und Nordex (-1,49 Prozent auf 44,82 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 090 374 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 37,797 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,26 erwartet. Mit 7,41 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at