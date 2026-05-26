Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start leichter

Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,46 Prozent leichter bei 32 655,57 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 377,222 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,364 Prozent auf 32 688,51 Punkte an der Kurstafel, nach 32 807,90 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 694,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 32 618,74 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 30 249,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 452,62 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 30 390,05 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,41 Prozent zu Buche. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 910,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 1,87 Prozent auf 45,88 EUR), Aurubis (+ 0,80 Prozent auf 202,40 EUR), RENK (+ 0,71 Prozent auf 50,97 EUR), RTL (+ 0,48 Prozent auf 31,60 EUR) und K+S (+ 0,42 Prozent auf 14,44 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen WACKER CHEMIE (-2,23 Prozent auf 98,45 EUR), HENSOLDT (-2,07 Prozent auf 87,18 EUR), AUTO1 (-1,73 Prozent auf 21,60 EUR), Sartorius vz (-1,71 Prozent auf 230,50 EUR) und Nemetschek SE (-1,39 Prozent auf 63,90 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 502 110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 41,505 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at