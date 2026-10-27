Dienstagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im SDAX

Zum Handelsschluss sprang der SDAX im XETRA-Handel um 0,38 Prozent auf 18 402,22 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,300 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,205 Prozent tiefer bei 18 295,17 Punkten, nach 18 332,77 Punkten am Vortag.

Bei 18 432,48 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 245,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 18 124,50 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Stand von 18 276,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SDAX mit 17 310,95 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,03 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,74 Prozent auf 30,56 EUR), OHB SE (+ 4,44 Prozent auf 235,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,54 Prozent auf 11,70 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,81 Prozent auf 51,20 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,64 Prozent auf 2,88 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil CANCOM SE (-5,96 Prozent auf 21,30 EUR), HelloFresh (-3,36 Prozent auf 2,84 EUR), Mutares (-2,66 Prozent auf 29,30 EUR), JOST Werke (-2,49 Prozent auf 58,80 EUR) und MLP SE (-1,60 Prozent auf 11,08 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 825 851 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,991 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,60 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at