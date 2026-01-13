HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|XETRA-Handel im Blick
|
13.01.2026 09:28:59
Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone
Der SDAX legt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent auf 18 218,16 Punkte zu. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 96,340 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,164 Prozent fester bei 18 220,62 Punkten, nach 18 190,77 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 221,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 205,40 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des SDAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 16 863,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 269,42 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.01.2025, den Stand von 13 612,56 Punkten.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,93 Prozent auf 23,14 EUR), PVA TePla (+ 5,72 Prozent auf 27,74 EUR), ATOSS Software (+ 4,31 Prozent auf 121,00 EUR), HelloFresh (+ 2,28 Prozent auf 5,84 EUR) und Schaeffler (+ 1,55 Prozent auf 9,51 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen SMA Solar (-9,60 Prozent auf 32,60 EUR), Verve Group (-3,22 Prozent auf 1,84 EUR), DEUTZ (-2,28 Prozent auf 10,29 EUR), Südzucker (-1,34 Prozent auf 9,20 EUR) und Nagarro SE (-1,01 Prozent auf 68,30 EUR).
Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 197 662 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,646 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus
Die Mutares-Aktie präsentiert mit 4,66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,07 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Analysen zu Verve Group
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|26.08.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|120,60
|4,51%
|DEUTZ AG
|10,26
|-0,87%
|HAMBORNER REIT
|4,52
|-0,33%
|HelloFresh
|5,98
|5,39%
|Mutares
|34,10
|0,59%
|Nagarro SE
|68,65
|1,55%
|PVA TePla AG
|27,08
|3,99%
|Schaeffler AG
|9,42
|0,97%
|SCHOTT Pharma
|15,68
|0,51%
|SMA Solar AG
|33,66
|-5,40%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|9,28
|-0,27%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,06
|6,56%
|Verve Group
|1,83
|-2,40%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 237,81
|0,26%