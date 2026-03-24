Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Der SDAX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent auf 16 435,05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 82,040 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,078 Prozent auf 16 475,85 Punkte an der Kurstafel, nach 16 463,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 16 421,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 475,85 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 890,98 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 806,75 Punkten gehandelt. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 16 090,79 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,30 Prozent ein. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Ottobock (+ 8,16 Prozent auf 53,95 EUR), HelloFresh (+ 4,54 Prozent auf 3,96 EUR), INDUS (+ 1,96 Prozent auf 28,55 EUR), NORMA Group SE (+ 1,73 Prozent auf 15,30 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,68 Prozent auf 3,02 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen PVA TePla (-4,78 Prozent auf 29,06 EUR), Alzchem Group (-2,77 Prozent auf 161,60 EUR), Elmos Semiconductor (-2,46 Prozent auf 142,80 EUR), Vossloh (-1,99 Prozent auf 68,90 EUR) und Energiekontor (-1,79 Prozent auf 32,90 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 214 973 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,069 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at