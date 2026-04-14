Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX klettert nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 2,15 Prozent höher bei 17 641,73 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 87,836 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,534 Prozent auf 17 362,32 Punkte an der Kurstafel, nach 17 270,11 Punkten am Vortag.

Bei 17 709,34 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 362,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Wert von 16 784,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 080,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der SDAX einen Wert von 14 874,42 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,65 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 19,42 Prozent auf 1,65 EUR), EVOTEC SE (+ 12,13 Prozent auf 5,27 EUR), Siltronic (+ 6,87 Prozent auf 63,75 EUR), Eckert Ziegler (+ 6,17 Prozent auf 15,84 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 5,62 Prozent auf 3,29 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Elmos Semiconductor (-4,07 Prozent auf 165,20 EUR), STO SE (-1,79 Prozent auf 109,60 EUR), PNE (-1,51 Prozent auf 8,47 EUR), Shelly (-1,47 Prozent auf 53,50 EUR) und 1&1 (-1,24 Prozent auf 23,85 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 249 663 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,272 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at