Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX mit Kursplus

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,86 Prozent stärker bei 18 080,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 86,269 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,506 Prozent auf 18 017,69 Punkte an der Kurstafel, nach 17 927,03 Punkten am Vortag.

Bei 17 951,00 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 162,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 19 192,97 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, lag der SDAX noch bei 16 389,79 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 563,21 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,18 Prozent zu Buche. 19 325,96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 12,29 Prozent auf 63,50 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5,54 Prozent auf 68,60 EUR), Energiekontor (+ 3,96 Prozent auf 39,35 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,75 Prozent auf 70,60 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,63 Prozent auf 29,70 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil 1&1 (-4,27 Prozent auf 18,84 EUR), ATOSS Software (-3,62 Prozent auf 66,50 EUR), TeamViewer (-2,68 Prozent auf 4,86 EUR), GFT SE (-2,11 Prozent auf 20,90 EUR) und tonies (-1,87 Prozent auf 12,62 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 425 348 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX mit 3,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at