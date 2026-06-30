HAMBORNER REIT Aktie

HAMBORNER REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 30.06.2026 15:59:01

Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX mit Kursplus

Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX mit Kursplus

SDAX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,86 Prozent stärker bei 18 080,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 86,269 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,506 Prozent auf 18 017,69 Punkte an der Kurstafel, nach 17 927,03 Punkten am Vortag.

Bei 17 951,00 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 162,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 19 192,97 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, lag der SDAX noch bei 16 389,79 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 563,21 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,18 Prozent zu Buche. 19 325,96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 12,29 Prozent auf 63,50 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5,54 Prozent auf 68,60 EUR), Energiekontor (+ 3,96 Prozent auf 39,35 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,75 Prozent auf 70,60 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,63 Prozent auf 29,70 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil 1&1 (-4,27 Prozent auf 18,84 EUR), ATOSS Software (-3,62 Prozent auf 66,50 EUR), TeamViewer (-2,68 Prozent auf 4,86 EUR), GFT SE (-2,11 Prozent auf 20,90 EUR) und tonies (-1,87 Prozent auf 12,62 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 425 348 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX mit 3,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

mehr Nachrichten

Analysen zu TeamViewer

mehr Analysen
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 18,80 -4,08% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 67,80 0,00% ASTA Energy Solutions
ATOSS Software AG 67,40 -1,75% ATOSS Software AG
Energiekontor AG 38,65 2,66% Energiekontor AG
EVOTEC SE 4,97 0,36% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 67,00 -1,90% FRIEDRICH VORWERK
GFT SE 20,50 -3,07% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,41 -0,23% HAMBORNER REIT
Mutares 27,65 -1,43% Mutares
SMA Solar AG 63,05 9,08% SMA Solar AG
Springer Nature 19,30 1,69% Springer Nature
TeamViewer 4,90 -2,18% TeamViewer
tonies 12,54 -2,34% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,64 3,49% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 045,58 0,66%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:09 2. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht deutlich fester in den Feierabend -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen