Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der SDAX wagte sich am Abendnicht aus der Reserve.

Der SDAX schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 18 865,31 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92,452 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,161 Prozent auf 18 841,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 871,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 18 923,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 805,42 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 727,33 Punkten auf. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 18 079,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 640,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,70 Prozent nach oben. 18 931,18 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,93 Prozent auf 38,70 EUR), Siltronic (+ 2,59 Prozent auf 97,05 EUR), Shelly (+ 2,53 Prozent auf 60,70 EUR), PVA TePla (+ 2,34 Prozent auf 44,58 EUR) und SFC Energy (+ 2,29 Prozent auf 24,55 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Ottobock (-3,56 Prozent auf 54,20 EUR), Drägerwerk (-3,02 Prozent auf 89,90 EUR), ATOSS Software (-2,91 Prozent auf 76,80 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2,46 Prozent auf 51,50 EUR) und Dürr (-2,34 Prozent auf 20,90 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 790 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,095 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at