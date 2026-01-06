SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|SDAX-Kursentwicklung
|
06.01.2026 17:59:11
Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX schließt im Plus
Am Dienstag steht der SDAX via XETRA schlussendlich 0,88 Prozent im Plus bei 17 706,35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,085 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,098 Prozent auf 17 568,64 Punkte an der Kurstafel, nach 17 551,47 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17 726,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 529,13 Punkten.
SDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 16 905,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 476,51 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der SDAX einen Stand von 14 024,05 Punkten auf.
SDAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SAF-HOLLAND SE (+ 7,33 Prozent auf 16,10 EUR), EVOTEC SE (+ 4,86 Prozent auf 5,78 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,45 Prozent auf 15,72 EUR), Kontron (+ 4,11 Prozent auf 24,34 EUR) und GFT SE (+ 3,61 Prozent auf 20,10 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Springer Nature (-6,00 Prozent auf 18,80 EUR), Siltronic (-2,36 Prozent auf 53,70 EUR), SMA Solar (-2,00 Prozent auf 36,26 EUR), Hypoport SE (-1,85 Prozent auf 127,40 EUR) und Nagarro SE (-1,54 Prozent auf 73,55 EUR).
Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1 280 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 8,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder
2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: SDAX-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
02.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)