Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX schließt im Plus

Am zweiten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag steht der SDAX via XETRA schlussendlich 0,88 Prozent im Plus bei 17 706,35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,085 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,098 Prozent auf 17 568,64 Punkte an der Kurstafel, nach 17 551,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17 726,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 529,13 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 16 905,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 476,51 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der SDAX einen Stand von 14 024,05 Punkten auf.

SDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SAF-HOLLAND SE (+ 7,33 Prozent auf 16,10 EUR), EVOTEC SE (+ 4,86 Prozent auf 5,78 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,45 Prozent auf 15,72 EUR), Kontron (+ 4,11 Prozent auf 24,34 EUR) und GFT SE (+ 3,61 Prozent auf 20,10 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Springer Nature (-6,00 Prozent auf 18,80 EUR), Siltronic (-2,36 Prozent auf 53,70 EUR), SMA Solar (-2,00 Prozent auf 36,26 EUR), Hypoport SE (-1,85 Prozent auf 127,40 EUR) und Nagarro SE (-1,54 Prozent auf 73,55 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1 280 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 8,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

