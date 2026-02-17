Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Aufwind

Am Dienstag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,34 Prozent stärker bei 17 857,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,117 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,046 Prozent auf 17 789,47 Punkte an der Kurstafel, nach 17 797,63 Punkten am Vortag.

Bei 17 627,16 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 857,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 329,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, stand der SDAX bei 16 069,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 975,11 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,89 Prozent zu Buche. 18 480,20 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Gerresheimer (+ 9,60 Prozent auf 21,12 EUR), CANCOM SE (+ 4,44 Prozent auf 23,50 EUR), PVA TePla (+ 4,07 Prozent auf 25,04 EUR), Grand City Properties (+ 3,85 Prozent auf 10,80 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 3,40 Prozent auf 21,30 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Ottobock (-4,15 Prozent auf 55,45 EUR), Südzucker (-4,02 Prozent auf 9,42 EUR), SMA Solar (-3,41 Prozent auf 32,84 EUR), Salzgitter (-2,20 Prozent auf 51,10 EUR) und MBB SE (-2,03 Prozent auf 217,50 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die pbb-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 841 471 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 10,139 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at