Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,59 Prozent auf 18 290,04 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,480 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,083 Prozent schwächer bei 18 383,28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 398,48 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 251,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 383,68 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 18 628,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 875,75 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 17 030,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,70 Prozent auf 95,40 EUR), Shelly (+ 2,86 Prozent auf 61,10 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,84 Prozent auf 15,95 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,78 Prozent auf 1,41 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 2,64 Prozent auf 60,25 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-9,82 Prozent auf 33,80 EUR), SMA Solar (-5,86 Prozent auf 53,85 EUR), 1&1 (-5,60 Prozent auf 23,60 EUR), TeamViewer (-3,92 Prozent auf 5,76 EUR) und adesso SE (-3,74 Prozent auf 54,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 629 181 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,254 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,86 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at