Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Um 09:13 Uhr steigt der SDAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 17 874,71 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 95,498 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,232 Prozent stärker bei 17 891,72 Punkten, nach 17 850,34 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 874,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 949,64 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 302,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 053,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 018,36 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,99 Prozent aufwärts. 18 480,20 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern registriert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 7,99 Prozent auf 137,80 EUR), SFC Energy (+ 4,51 Prozent auf 13,44 EUR), Kontron (+ 4,07) Prozent auf 23,52 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,92 Prozent auf 50,00 EUR) und PVA TePla (+ 1,91 Prozent auf 25,56 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Gerresheimer (-5,49 Prozent auf 18,09 EUR), DEUTZ (-1,75 Prozent auf 11,82 EUR), Verve Group (-1,13 Prozent auf 1,22 EUR), Befesa (-1,11 Prozent auf 32,10 EUR) und HelloFresh (-1,08 Prozent auf 4,75 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Gerresheimer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 142 933 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 10,110 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Mit 8,05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

