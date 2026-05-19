Dienstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags

So bewegt sich der TecDAX am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,26 Prozent stärker bei 3 913,30 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 519,708 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,001 Prozent höher bei 3 864,48 Punkten, nach 3 864,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 940,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 864,31 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 3 765,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 698,20 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 850,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,97 Prozent zu. Bei 3 940,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 13,09 Prozent auf 81,20 EUR), Nemetschek SE (+ 9,43 Prozent auf 65,55 EUR), HENSOLDT (+ 8,64 Prozent auf 79,96 EUR), SAP SE (+ 6,37 Prozent auf 157,28 EUR) und TeamViewer (+ 2,92 Prozent auf 5,83 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Ottobock (-10,82 Prozent auf 53,60 EUR), SMA Solar (-8,70 Prozent auf 61,95 EUR), Nordex (-5,53 Prozent auf 44,78 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,26 Prozent auf 86,00 EUR) und Siltronic (-2,21 Prozent auf 86,10 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 245 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 168,198 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,47 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,68 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at