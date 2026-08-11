Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Kursentwicklung im Fokus
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11.08.2026 12:26:49
Dienstagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
Am Dienstag verbucht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,33 Prozent auf 32 146,10 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 357,933 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,049 Prozent fester bei 32 266,81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 32 251,14 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 32 341,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32 057,12 Punkten lag.
So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 919,45 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Stand von 31 448,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 31 282,97 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,76 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit IONOS (+ 2,19 Prozent auf 32,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,94 Prozent auf 78,80 EUR), AIXTRON SE (+ 1,83 Prozent auf 41,21 EUR), freenet (+ 1,20 Prozent auf 23,62 EUR) und KION GROUP (+ 1,11 Prozent auf 40,25 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Salzgitter (-2,38 Prozent auf 51,25 EUR), LANXESS (-2,11 Prozent auf 16,22 EUR), Sartorius vz (-1,97 Prozent auf 233,90 EUR), TRATON (-1,81 Prozent auf 38,02 EUR) und Bechtle (-1,80 Prozent auf 35,96 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1 982 213 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,993 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
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|thyssenkrupp Neutral
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|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
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|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
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|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
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|12.05.26
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|12.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|41,72
|3,19%
|Bechtle AG
|35,92
|-2,02%
|freenet AG
|23,58
|0,60%
|IONOS
|32,68
|2,64%
|KION GROUP AG
|41,11
|3,16%
|LANXESS AG
|16,28
|-1,33%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,63
|-0,07%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,94
|0,94%
|Salzgitter
|51,20
|-1,82%
|Sartorius AG Vz.
|236,60
|-0,50%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|80,20
|2,75%
|thyssenkrupp AG
|12,29
|-0,85%
|TRATON
|38,00
|-1,30%
|TUI AG
|7,43
|-1,20%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 275,75
|0,08%
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