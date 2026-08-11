Salzgitter Aktie

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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Kursentwicklung im Fokus 11.08.2026 12:26:49

Dienstagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag

Dienstagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag

Der MDAX sinkt am Dienstagmittag.

Am Dienstag verbucht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,33 Prozent auf 32 146,10 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 357,933 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,049 Prozent fester bei 32 266,81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 32 251,14 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 32 341,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32 057,12 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 919,45 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Stand von 31 448,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 31 282,97 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,76 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit IONOS (+ 2,19 Prozent auf 32,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,94 Prozent auf 78,80 EUR), AIXTRON SE (+ 1,83 Prozent auf 41,21 EUR), freenet (+ 1,20 Prozent auf 23,62 EUR) und KION GROUP (+ 1,11 Prozent auf 40,25 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Salzgitter (-2,38 Prozent auf 51,25 EUR), LANXESS (-2,11 Prozent auf 16,22 EUR), Sartorius vz (-1,97 Prozent auf 233,90 EUR), TRATON (-1,81 Prozent auf 38,02 EUR) und Bechtle (-1,80 Prozent auf 35,96 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1 982 213 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,993 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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22.07.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 41,72 3,19% AIXTRON SE
Bechtle AG 35,92 -2,02% Bechtle AG
freenet AG 23,58 0,60% freenet AG
IONOS 32,68 2,64% IONOS
KION GROUP AG 41,11 3,16% KION GROUP AG
LANXESS AG 16,28 -1,33% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 28,63 -0,07% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,94 0,94% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 51,20 -1,82% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 236,60 -0,50% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 80,20 2,75% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,29 -0,85% thyssenkrupp AG
TRATON 38,00 -1,30% TRATON
TUI AG 7,43 -1,20% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 275,75 0,08%

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