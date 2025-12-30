SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index im Fokus
|
30.12.2025 12:27:01
Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag freundlich
Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent auf 3 605,44 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 564,056 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,052 Prozent stärker bei 3 601,69 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 599,82 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 599,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 609,39 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 591,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, stand der TecDAX noch bei 3 648,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 417,15 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 4,91 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 1,44 Prozent auf 47,86 EUR), Infineon (+ 1,35 Prozent auf 37,24 EUR), HENSOLDT (+ 1,17 Prozent auf 73,35 EUR), TeamViewer (+ 1,10 Prozent auf 6,00 EUR) und SMA Solar (+ 0,78 Prozent auf 33,68 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-1,72 Prozent auf 40,02 EUR), Nagarro SE (-1,11 Prozent auf 76,05 EUR), Drägerwerk (-0,86 Prozent auf 68,90 EUR), CANCOM SE (-0,56 Prozent auf 26,60 EUR) und Kontron (-0,53 Prozent auf 22,70 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 579 320 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236,485 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Unter den TecDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
