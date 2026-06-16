Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagmorgen.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent auf 3 996,61 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 539,421 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,084 Prozent auf 4 001,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 998,22 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 989,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 003,48 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 3 795,76 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 16.03.2026, mit 3 558,57 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, stand der TecDAX bei 3 849,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 2,51 Prozent auf 73,54 EUR), CANCOM SE (+ 1,15 Prozent auf 26,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,11 Prozent auf 15,53 EUR), Bechtle (+ 0,96 Prozent auf 31,54 EUR) und TeamViewer (+ 0,81 Prozent auf 5,60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-4,50 Prozent auf 93,30 EUR), 1&1 (-1,27 Prozent auf 23,40 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 79,84 EUR), Deutsche Telekom (-0,90 Prozent auf 27,60 EUR) und SMA Solar (-0,81 Prozent auf 48,76 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 266 040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 163,761 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at