Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags

Der TecDAX notiert am zweiten Tag der Woche im Minus.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,49 Prozent schwächer bei 3 451,03 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 506,726 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,057 Prozent tiefer bei 3 465,94 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 467,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 500,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 449,42 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, notierte der TecDAX bei 3 607,48 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.01.2026, den Wert von 3 795,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wurde der TecDAX auf 3 212,80 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 4,78 Prozent. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,84 Prozent auf 53,05 EUR), Siltronic (+ 3,94 Prozent auf 55,35 EUR), 1&1 (+ 1,90 Prozent auf 24,10 EUR), CANCOM SE (+ 1,59 Prozent auf 25,60 EUR) und freenet (+ 1,27 Prozent auf 27,10 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Ottobock (-3,42 Prozent auf 52,20 EUR), HENSOLDT (-2,94 Prozent auf 80,90 EUR), SMA Solar (-2,43 Prozent auf 46,64 EUR), Sartorius vz (-2,40 Prozent auf 207,30 EUR) und SAP SE (-1,87 Prozent auf 146,12 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 594 758 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,30 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,60 Prozent.

Redaktion finanzen.at