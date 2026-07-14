Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Der TecDAX ging mit Verlusten aus dem Handelstag.

Am Dienstag bewegte sich der TecDAX via XETRA letztendlich 0,68 Prozent tiefer bei 3 843,84 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 513,851 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,425 Prozent leichter bei 3 853,58 Punkten, nach 3 870,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 784,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 853,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 3 979,50 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 3 548,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wurde der TecDAX mit 3 898,94 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,06 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 13,59 Prozent auf 65,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,83 Prozent auf 87,90 EUR), AIXTRON SE (+ 3,10 Prozent auf 43,90 EUR), Siltronic (+ 2,58 Prozent auf 97,40 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,25 Prozent auf 31,84 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-24,12 Prozent auf 3,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-9,76 Prozent auf 28,48 EUR), Siemens Healthineers (-3,57 Prozent auf 34,29 EUR), Eckert Ziegler (-3,09 Prozent auf 14,43 EUR) und SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 991 956 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 160,632 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at