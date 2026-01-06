Infineon Aktie
Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind
Um 15:41 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,31 Prozent auf 3 750,40 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 562,879 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,470 Prozent auf 3 719,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 701,99 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 750,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 709,05 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der TecDAX bei 3 607,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der TecDAX auf 3 742,50 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der TecDAX 3 482,36 Punkte auf.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 4,95 Prozent auf 42,38 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,85 Prozent auf 15,78 EUR), Infineon (+ 4,74 Prozent auf 41,80 EUR), Kontron (+ 4,11 Prozent auf 24,34 EUR) und Sartorius vz (+ 3,93 Prozent auf 264,50 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen TeamViewer (-3,18 Prozent auf 5,79 EUR), Nemetschek SE (-2,64 Prozent auf 90,20 EUR), Siltronic (-2,64 Prozent auf 53,55 EUR), SMA Solar (-2,05 Prozent auf 36,24 EUR) und SAP SE (-1,70 Prozent auf 202,70 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 111 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 229,938 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Analysen zu Infineon AG
|05.01.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
