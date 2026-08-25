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Index im Fokus 25.08.2026 17:58:43

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich stärker

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich stärker

Der TecDAX schloss den Handelstag kaum verändert ab.

Der TecDAX ging nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 4 052,97 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 572,169 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,186 Prozent stärker bei 4 056,75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 049,23 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 044,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4 073,13 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 769,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, stand der TecDAX noch bei 4 096,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 768,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,83 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 2,44 Prozent auf 29,38 EUR), United Internet (+ 1,78 Prozent auf 25,22 EUR), SMA Solar (+ 1,64 Prozent auf 55,65 EUR), JENOPTIK (+ 1,52 Prozent auf 38,80 EUR) und Ottobock (+ 1,51 Prozent auf 60,40 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Siemens Healthineers (-1,71 Prozent auf 39,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,18 Prozent auf 31,92 EUR), SAP SE (-0,93 Prozent auf 185,46 EUR), EVOTEC SE (-0,61 Prozent auf 3,25 EUR) und TeamViewer (-0,45 Prozent auf 6,62 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 116 010 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217,128 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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