Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester

Der TecDAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,93 Prozent auf 4 048,73 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 554,756 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,295 Prozent fester bei 4 023,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 011,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 050,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 006,58 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 4 090,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 970,95 Punkten gehandelt. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 3 628,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,71 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 4,31 Prozent auf 62,95 EUR), Nordex (+ 2,88 Prozent auf 41,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,75 Prozent auf 72,85 EUR), EVOTEC SE (+ 2,22 Prozent auf 2,86 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,13 Prozent auf 29,70 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil OHB SE (-1,46 Prozent auf 175,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,36 Prozent auf 30,54 EUR), United Internet (-0,88 Prozent auf 26,98 EUR), freenet (-0,82 Prozent auf 24,30 EUR) und Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 27,15 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 023 061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at