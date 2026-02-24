Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX stärker

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,14 Prozent auf 3 731,55 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 557,636 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,160 Prozent leichter bei 3 683,74 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 689,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 732,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 681,70 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 723,82 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 3 459,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wurde der TecDAX mit 3 858,88 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,96 Prozent aufwärts. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 8,62 Prozent auf 138,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,40 Prozent auf 52,20 EUR), AIXTRON SE (+ 4,53 Prozent auf 24,00 EUR), Kontron (+ 3,45 Prozent auf 23,38 EUR) und Nordex (+ 3,38 Prozent auf 34,82 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-2,60 Prozent auf 78,80 EUR), Nagarro SE (-2,56 Prozent auf 60,90 EUR), CANCOM SE (-2,08 Prozent auf 23,50 EUR), SMA Solar (-1,77 Prozent auf 31,04 EUR) und Eckert Ziegler (-1,21 Prozent auf 14,74 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 856 691 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 191,124 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,40 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

