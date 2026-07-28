Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung
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28.07.2026 17:58:48
Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Zum Handelsschluss tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,98 Prozent stärker bei 3 846,19 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 504,667 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,163 Prozent schwächer bei 3 802,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 808,76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 848,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 792,42 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 3 860,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 596,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, lag der TecDAX noch bei 3 840,92 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,12 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Bechtle (+ 14,80 Prozent auf 37,08 EUR), Nemetschek SE (+ 9,58 Prozent auf 65,75 EUR), TeamViewer (+ 9,28 Prozent auf 6,42 EUR), ATOSS Software (+ 6,46 Prozent auf 89,00 EUR) und SAP SE (+ 5,26 Prozent auf 159,24 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-10,78 Prozent auf 49,74 EUR), AIXTRON SE (-10,05 Prozent auf 34,46 EUR), Siltronic (-8,03 Prozent auf 72,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,06 Prozent auf 69,80 EUR) und Infineon (-6,05 Prozent auf 57,77 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 8 928 644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 161,819 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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