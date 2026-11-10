TecDAX
|
4 031,49
|
-16,65
|
-0,41 %
|XETRA-Handel im Blick
|
10.11.2026 09:28:32
Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus
Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,95 Prozent auf 4 086,44 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 571,961 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,360 Prozent fester bei 4 062,72 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 048,14 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 094,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 062,72 Punkten.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3 978,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 067,42 Punkten gehandelt. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 3 496,69 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,75 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,11 Prozent auf 51,11 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,10 Prozent auf 47,82 EUR), Siltronic (+ 3,14 Prozent auf 54,25 EUR), AIXTRON SE (+ 2,99 Prozent auf 32,69 EUR) und OHB SE (+ 2,95 Prozent auf 209,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil JENOPTIK (-3,70 Prozent auf 35,92 EUR), Elmos Semiconductor (-1,16 Prozent auf 119,20 EUR), Nemetschek SE (-0,38 Prozent auf 65,35 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 210,90 EUR) und IONOS (-0,12 Prozent auf 34,74 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 704 995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|31,66
|-1,19%
|Elmos Semiconductor
|113,60
|-8,24%
|freenet AG
|23,68
|1,20%
|Infineon AG
|49,51
|-0,28%
|IONOS
|34,88
|0,52%
|JENOPTIK AG
|36,96
|-1,33%
|Nemetschek SE
|64,15
|-3,02%
|OHB SE
|210,00
|0,96%
|SAP SE
|209,00
|-1,35%
|Siltronic AG
|53,60
|1,42%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|47,70
|3,70%
|TeamViewer
|4,84
|-0,62%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,42
|-1,24%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 031,49
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.