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XETRA-Handel im Blick 10.11.2026 09:28:32

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus

Der TecDAX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,95 Prozent auf 4 086,44 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 571,961 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,360 Prozent fester bei 4 062,72 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 048,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 094,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 062,72 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3 978,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4 067,42 Punkten gehandelt. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 3 496,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,75 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,11 Prozent auf 51,11 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,10 Prozent auf 47,82 EUR), Siltronic (+ 3,14 Prozent auf 54,25 EUR), AIXTRON SE (+ 2,99 Prozent auf 32,69 EUR) und OHB SE (+ 2,95 Prozent auf 209,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil JENOPTIK (-3,70 Prozent auf 35,92 EUR), Elmos Semiconductor (-1,16 Prozent auf 119,20 EUR), Nemetschek SE (-0,38 Prozent auf 65,35 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 210,90 EUR) und IONOS (-0,12 Prozent auf 34,74 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 704 995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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