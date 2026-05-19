Dienstagshandel in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der FTSE 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,50 Prozent fester bei 10 375,55 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,914 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 323,69 Punkte an der Kurstafel, nach 10 323,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 321,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 379,95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der FTSE 100 bei 10 667,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 627,04 Punkte taxiert. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 8 699,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,26 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Diploma (+ 5,58 Prozent auf 69,95 GBP), Rightmove (+ 4,65 Prozent auf 4,25 GBP), 3i (+ 3,60 Prozent auf 21,57 GBP), Sage (+ 2,73 Prozent auf 9,06 GBP) und Airtel Africa (+ 2,71 Prozent auf 3,21 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-2,64 Prozent auf 32,45 GBP), Anglo American (-2,33 Prozent auf 36,93 GBP), Glencore (-2,28 Prozent auf 5,61 GBP), Rio Tinto (-1,86 Prozent auf 75,83 GBP) und Antofagasta (-1,74 Prozent auf 37,20 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 044 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 261,958 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

2027 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at