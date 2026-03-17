Dienstagshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Um 15:42 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 1,05 Prozent stärker bei 10 426,18 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,968 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 317,63 Punkte an der Kurstafel, nach 10 317,69 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 429,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10 317,63 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 556,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 774,32 Punkte taxiert. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 17.03.2025, den Wert von 8 680,29 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,77 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Standard Chartered (+ 3,71 Prozent auf 16,08 GBP), Ocado Group (+ 3,67 Prozent auf 2,12 GBP), BT Group (+ 3,08 Prozent auf 2,21 GBP), Airtel Africa (+ 2,79 Prozent auf 3,69 GBP) und Glencore (+ 2,74 Prozent auf 5,30 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Metlen Energy Metals (-1,49 Prozent auf 37,12 EUR), Compass Group (-1,09 Prozent auf 22,66 GBP), Coca-Cola HBC (-0,48 Prozent auf 45,32 GBP), Imperial Brands (-0,46 Prozent auf 32,39 GBP) und BAT (-0,31 Prozent auf 45,58 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 38 992 482 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 257,854 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at