Dienstagshandel in London: FTSE 100 notiert mittags im Minus

Am Dienstag legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,05 Prozent schwächer bei 10 817,00 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,550 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 822,26 Punkten, nach 10 822,13 Punkten am Vortag.

Bei 10 778,06 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 833,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 901,09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 373,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 221,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,70 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 3,41 Prozent auf 40,31 GBP), Auto Trader Group (+ 2,41 Prozent auf 5,18 GBP), Coca-Cola HBC (+ 2,41 Prozent auf 45,88 GBP), Halma (+ 2,25 Prozent auf 37,30 GBP) und Weir Group (+ 2,20 Prozent auf 27,84 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Computacenter (-3,41 Prozent auf 54,09 GBP), ConvaTec (-1,26 Prozent auf 2,24 GBP), Burberry (-1,23 Prozent auf 10,89 GBP), GSK (-1,00 Prozent auf 18,19 GBP) und International Consolidated Airlines (-0,96 Prozent auf 4,24 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 21 651 272 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 631,640 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at