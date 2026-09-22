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LSE-Handel im Blick 22.09.2026 15:58:49

Dienstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter

Dienstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter

Das macht der FTSE 100 heute.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,06 Prozent tiefer bei 10 732,58 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,181 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 738,97 Punkte an der Kurstafel, nach 10 739,01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 771,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 714,78 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 816,56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 437,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 226,68 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,85 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Kingfisher (+ 10,76 Prozent auf 3,39 GBP), Smiths (+ 6,41 Prozent auf 27,56 GBP), JD Sports Fashion (+ 5,92 Prozent auf 0,78 GBP), Coca-Cola HBC (+ 3,79 Prozent auf 44,40 GBP) und Antofagasta (+ 2,94 Prozent auf 38,84 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil BT Group (-2,38 Prozent auf 1,94 GBP), BAE Systems (-2,29 Prozent auf 20,03 GBP), BP (-2,04 Prozent auf 5,32 GBP), Admiral Group (-2,03 Prozent auf 37,58 GBP) und Airtel Africa (-1,76 Prozent auf 3,13 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 32 099 328 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 302,488 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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