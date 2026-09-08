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FTSE 100 im Blick 08.09.2026 09:28:53

Dienstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste

Dienstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste

Der FTSE 100 notiert am zweiten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,06 Prozent leichter bei 10 815,42 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,550 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10 822,26 Punkten in den Handel, nach 10 822,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 799,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 833,03 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 10 901,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 373,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 221,44 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8,69 Prozent. Bei 10 989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Auto Trader Group (+ 4,43 Prozent auf 5,28 GBP), Computacenter (+ 2,14 Prozent auf 57,20 GBP), BP (+ 1,67 Prozent auf 5,56 GBP), Glencore (+ 1,31 Prozent auf 6,12 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,08 Prozent auf 88,26 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Kingfisher (-1,09 Prozent auf 2,99 GBP), HSBC (-1,00 Prozent auf 15,63 GBP), GSK (-0,92 Prozent auf 18,21 GBP), StJamess Place (-0,79 Prozent auf 11,25 GBP) und Next (-0,74 Prozent auf 153,85 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1 913 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 631,640 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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