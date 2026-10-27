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FTSE 100-Performance im Blick 27.10.2026 12:26:52

Dienstagshandel in London: FTSE 100 verliert am Dienstagmittag

Dienstagshandel in London: FTSE 100 verliert am Dienstagmittag

Am Dienstagmittag ziehen sich die Börsianer in London zurück.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,62 Prozent leichter bei 10 700,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,236 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10 767,81 Punkten in den Handel, nach 10 767,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 767,81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 649,65 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 10 695,25 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 10 781,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 653,82 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,53 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 3,47 Prozent auf 32,84 GBP), Rentokil Initial (+ 2,74 Prozent auf 3,49 GBP), Pershing Square (+ 2,22 Prozent auf 38,64 GBP), Rio Tinto (+ 1,70 Prozent auf 63,49 GBP) und Endeavour Mining (+ 1,68 Prozent auf 39,42 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil HSBC (-6,51 Prozent auf 12,76 GBP), Reckitt Benckiser Group (-4,52 Prozent auf 52,36 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,61 Prozent auf 164,50 USD), Ithaca Energy (-1,55 Prozent auf 3,05 GBP) und BP (-1,33 Prozent auf 6,22 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 15 348 323 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 279,323 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 39,57 3,75% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 147,00 2,80% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 4,06 4,10% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 7,32 -2,66% BP plc (British Petrol)
Endeavour Mining PLC 48,29 3,72% Endeavour Mining PLC
HSBC Holdings plc 15,38 -4,80% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 148,55 -0,44% InterContinental Hotels Group plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,66 -0,11% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,22 0,00% Lloyds Banking Group
Pershing Square Holdings 44,70 -0,45% Pershing Square Holdings
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 62,00 -5,63% Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
Rentokil Initial PlcShs 4,11 1,46% Rentokil Initial PlcShs
Rio Tinto plc 77,07 3,09% Rio Tinto plc

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