Bank of Georgia Group Aktie

Bank of Georgia Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LSE-Handel im Fokus 27.10.2026 15:58:26

Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer

Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer

Der FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste.

Um 15:41 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,74 Prozent auf 10 687,52 Punkte nach. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,236 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10 767,81 Punkte an der Kurstafel, nach 10 767,33 Punkten am Vortag.

Bei 10 767,81 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 649,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 10 695,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 781,75 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 653,82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,40 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 3,78 Prozent auf 32,94 GBP), Endeavour Mining (+ 2,55 Prozent auf 39,76 GBP), Rio Tinto (+ 2,15 Prozent auf 63,77 GBP), Coca-Cola HBC (+ 2,06 Prozent auf 46,52 GBP) und Barratt Developments (+ 2,04 Prozent auf 3,35 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen HSBC (-6,01 Prozent auf 12,83 GBP), Reckitt Benckiser Group (-4,74 Prozent auf 52,24 GBP), Pearson (-2,44 Prozent auf 13,39 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,15 Prozent auf 163,60 USD) und BP (-2,01 Prozent auf 6,18 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 33 359 730 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 279,323 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pearson plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Bank of Georgia Group PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 39,57 3,75% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 147,00 2,80% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 4,06 4,10% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 7,32 -2,66% BP plc (British Petrol)
Coca-Cola HBC AG 54,60 3,02% Coca-Cola HBC AG
Endeavour Mining PLC 48,29 3,72% Endeavour Mining PLC
HSBC Holdings plc 15,38 -4,80% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 148,55 -0,44% InterContinental Hotels Group plc
Lloyds Banking Group 1,22 0,00% Lloyds Banking Group
Pearson plc 15,80 -3,36% Pearson plc
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 62,00 -5,63% Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
Rio Tinto plc 77,07 3,09% Rio Tinto plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 686,54 -0,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen