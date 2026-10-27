Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer

Um 15:41 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,74 Prozent auf 10 687,52 Punkte nach. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,236 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10 767,81 Punkte an der Kurstafel, nach 10 767,33 Punkten am Vortag.

Bei 10 767,81 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 649,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 10 695,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 781,75 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 653,82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,40 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 3,78 Prozent auf 32,94 GBP), Endeavour Mining (+ 2,55 Prozent auf 39,76 GBP), Rio Tinto (+ 2,15 Prozent auf 63,77 GBP), Coca-Cola HBC (+ 2,06 Prozent auf 46,52 GBP) und Barratt Developments (+ 2,04 Prozent auf 3,35 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen HSBC (-6,01 Prozent auf 12,83 GBP), Reckitt Benckiser Group (-4,74 Prozent auf 52,24 GBP), Pearson (-2,44 Prozent auf 13,39 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,15 Prozent auf 163,60 USD) und BP (-2,01 Prozent auf 6,18 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 33 359 730 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 279,323 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at