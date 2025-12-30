Experian Aktie

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

Index im Blick 30.12.2025 17:59:05

Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der FTSE 100 stieg letztendlich.

Zum Handelsschluss legte der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,75 Prozent auf 9 940,71 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,856 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 866,53 Punkte an der Kurstafel, nach 9 866,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 9 954,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 859,77 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 9 720,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 350,43 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 8 121,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 20,35 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9 954,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 6,83 Prozent auf 34,12 GBP), Antofagasta (+ 3,27 Prozent auf 33,16 GBP), Airtel Africa (+ 3,25 Prozent auf 3,55 GBP), Glencore (+ 2,52 Prozent auf 4,07 GBP) und WPP 2012 (+ 2,34 Prozent auf 3,41 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Metlen Energy Metals (-1,50 Prozent auf 43,46 EUR), Experian (-0,64 Prozent auf 34,09 GBP), Pershing Square (-0,58 Prozent auf 47,94 GBP), Intertek (-0,56 Prozent auf 46,30 GBP) und DCC (-0,38 Prozent auf 46,72 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 348 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 243,187 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,93 erwartet. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

