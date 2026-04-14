Dienstagshandel in London: So steht der FTSE 100 am Dienstagnachmittag

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 am zweiten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,10 Prozent fester bei 10 593,81 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,017 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,010 Prozent schwächer bei 10 581,91 Punkten, nach 10 582,96 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10 569,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 630,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 10 261,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 184,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 134,34 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Intertek (+ 13,02 Prozent auf 43,15 GBP), easyJet (+ 4,22 Prozent auf 3,93 GBP), WPP 2012 (+ 3,66 Prozent auf 2,61 GBP), Burberry (+ 3,20 Prozent auf 11,73 GBP) und Fresnillo (+ 3,15 Prozent auf 36,35 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Imperial Brands (-5,56 Prozent auf 29,11 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,75 Prozent auf 33,76 GBP), Tesco (-2,61 Prozent auf 4,72 GBP), BAT (-2,44 Prozent auf 42,42 GBP) und Metlen Energy Metals (-2,16 Prozent auf 35,32 EUR).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 49 780 211 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 271,298 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,05 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at