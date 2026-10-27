Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 52 377,57 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 25,872 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,079 Prozent auf 52 320,45 Punkte an der Kurstafel, nach 52 361,58 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 477,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 52 231,84 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51 828,62 Punkte. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 52 210,08 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 47 544,59 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,26 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 3,06 Prozent auf 713,31 USD), Goldman Sachs (+ 2,07 Prozent auf 911,77 USD), Amazon (+ 1,61 Prozent auf 253,10 USD), Cisco (+ 1,03 Prozent auf 111,38 USD) und Apple (+ 0,93 Prozent auf 347,10 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Boeing (-10,69 Prozent auf 168,18 USD), Sherwin-Williams (-2,73 Prozent auf 326,01 USD), Salesforce (-2,71 Prozent auf 240,89 USD), Coca-Cola (-1,64 Prozent auf 91,18 USD) und Chevron (-1,63 Prozent auf 228,23 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 26 098 377 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,664 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Travelers-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at