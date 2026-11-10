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NASDAQ 100-Performance 10.11.2026 20:04:16

Dienstagshandel in New York: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags

Dienstagshandel in New York: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in New York nachmittags.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,09 Prozent tiefer bei 27 603,89 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,924 Prozent schwächer bei 27 649,64 Punkten, nach 27 907,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27 990,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27 421,18 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 30 883,15 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Stand von 29 621,80 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Wert von 25 611,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,51 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Take Two (+ 6,85 Prozent auf 221,61 USD), Broadcom (+ 2,67 Prozent auf 328,00 USD), Marriott (+ 2,25 Prozent auf 426,56 USD), NXP Semiconductors (+ 1,63 Prozent auf 260,61 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 1,54 Prozent auf 37,51 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Nebius (-6,47 Prozent auf 132,30 USD), AppLovin (-6,03 Prozent auf 385,26 USD), NVIDIA (-5,78 Prozent auf 168,34 USD), Moderna (-5,77 Prozent auf 253,49 USD) und Sandisk (-5,21 Prozent auf 840,30 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 54 518 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,426 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie hat mit 4,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Apple Inc. 311,15 -0,46% Apple Inc.
AppLovin Corp 352,50 -0,52% AppLovin Corp
Broadcom 309,85 4,20% Broadcom
CrowdStrike 208,05 2,94% CrowdStrike
Keurig Dr Pepper Inc 33,34 -0,83% Keurig Dr Pepper Inc
Kraft Heinz Company 21,59 -0,51% Kraft Heinz Company
Marriott Inc. 382,15 -0,40% Marriott Inc.
Micron Technology Inc. 692,50 6,78% Micron Technology Inc.
Moderna Inc 229,85 2,16% Moderna Inc
Nebius 132,50 10,71% Nebius
NVIDIA Corp. 158,40 4,76% NVIDIA Corp.
NXP Semiconductors N.V. 239,50 2,15% NXP Semiconductors N.V.
Sandisk Corp 840,00 9,09% Sandisk Corp
Take Two 201,80 0,60% Take Two

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