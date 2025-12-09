Merck Aktie

Dow Jones-Marktbericht 09.12.2025 18:01:32

Dienstagshandel in New York: Dow Jones am Dienstagmittag in Grün

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Um 18:00 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,23 Prozent nach oben auf 47 848,10 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,192 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,486 Prozent stärker bei 47 971,51 Punkten, nach 47 739,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 47 957,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 47 704,73 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 46 987,10 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 09.09.2025, den Wert von 45 711,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 401,93 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,87 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 1,86 Prozent auf 882,79 USD), American Express (+ 1,29 Prozent auf 366,94 USD), Cisco (+ 1,05 Prozent auf 79,69 USD), Procter Gamble (+ 1,00 Prozent auf 139,73 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,88 Prozent auf 317,99 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Merck (-2,23 Prozent auf 96,72 USD), Verizon (-1,77 Prozent auf 40,57 USD), Amgen (-1,20 Prozent auf 317,36 USD), Sherwin-Williams (-1,17 Prozent auf 323,29 USD) und Boeing (-1,11 Prozent auf 203,98 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14 486 764 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,807 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

