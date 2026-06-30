Dienstagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag im Aufwind

Um 20:02 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,28 Prozent auf 52 330,76 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 23,031 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,360 Prozent schwächer bei 51 995,14 Punkten in den Handel, nach 52 182,74 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 033,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52 387,45 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 51 032,46 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 216,14 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der Dow Jones auf 44 094,77 Punkte taxiert.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,16 Prozent zu. Bei 52 655,66 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3,49 Prozent auf 1 069,28 USD), Apple (+ 2,36 Prozent auf 288,40 USD), NVIDIA (+ 1,79 Prozent auf 198,46 USD), McDonalds (+ 1,22 Prozent auf 270,43 USD) und Home Depot (+ 1,18 Prozent auf 307,90 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Walt Disney (-2,13 Prozent auf 96,53 USD), Procter Gamble (-1,40 Prozent auf 146,37 USD), Salesforce (-1,21 Prozent auf 156,02 USD), Coca-Cola (-0,94 Prozent auf 81,87 USD) und Johnson Johnson (-0,91 Prozent auf 256,16 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 494 988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,087 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Salesforce-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at