Dienstagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Dienstag klettert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 1,15 Prozent auf 52 809,76 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 23,998 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,070 Prozent auf 52 173,42 Punkte an der Kurstafel, nach 52 210,08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 901,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 52 443,52 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51 876,11 Punkte. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 49 141,93 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 44 837,56 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 9,15 Prozent zu Buche. Bei 53 289,30 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 8,40 Prozent auf 354,75 USD), Salesforce (+ 5,82 Prozent auf 183,71 USD), IBM (+ 5,62 Prozent auf 228,43 USD), Boeing (+ 4,91 Prozent auf 221,88 USD) und Coca-Cola (+ 4,41 Prozent auf 87,78 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4,65 Prozent auf 832,65 USD), Chevron (-0,96 Prozent auf 188,18 USD), Goldman Sachs (-0,80 Prozent auf 1 039,85 USD), JPMorgan Chase (-0,12 Prozent auf 355,78 USD) und American Express (-0,07 Prozent auf 335,15 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 16 581 972 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,403 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Travelers-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,78 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at