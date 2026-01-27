Dienstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,76 Prozent tiefer bei 49 037,55 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,641 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,556 Prozent auf 49 137,65 Punkte an der Kurstafel, nach 49 412,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 49 132,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 48 955,31 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, bei 48 710,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47 544,59 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 27.01.2025, den Stand von 44 713,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Punkte.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 2,01 Prozent auf 260,55 USD), Microsoft (+ 1,52 Prozent auf 477,44 USD), Johnson Johnson (+ 1,17 Prozent auf 224,09 USD), Chevron (+ 1,05 Prozent auf 169,26 USD) und Caterpillar (+ 0,93 Prozent auf 641,86 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-19,03 Prozent auf 284,73 USD), Boeing (-1,76 Prozent auf 244,07 USD), Nike (-1,31 Prozent auf 64,14 USD), American Express (-1,08 Prozent auf 359,33 USD) und Home Depot (-1,08 Prozent auf 321,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 3 307 370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,841 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

