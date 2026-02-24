NVIDIA Aktie
|Dow Jones-Performance im Fokus
|
24.02.2026 20:04:49
Dienstagshandel in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus
Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,93 Prozent auf 49 259,62 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,533 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,50 Prozent höher bei 49 536,54 Punkten in den Handel, nach 48 804,06 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 48 752,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 295,21 Punkten lag.
Dow Jones seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 49 098,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 448,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43 461,21 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,81 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,94 Prozent auf 186,96 USD), Home Depot (+ 3,89 Prozent auf 329,45 EUR), IBM (+ 2,51 Prozent auf 228,96 USD), Apple (+ 2,28 Prozent auf 272,26 USD) und Amazon (+ 2,25 Prozent auf 209,89 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen UnitedHealth (-2,65 Prozent auf 274,87 USD), Verizon (-0,48 Prozent auf 49,44 USD), Travelers (-0,32 Prozent auf 304,40 USD), McDonalds (-0,31 Prozent auf 333,52 USD) und Amgen (-0,12 Prozent auf 378,97 USD) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20 909 286 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,951 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder
Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 5,67 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
