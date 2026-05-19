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Index-Performance im Blick 19.05.2026 22:34:19

Dienstagshandel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels

Dienstagshandel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels

So bewegte sich der Dow Jones schlussendlich.

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel schlussendlich 0,65 Prozent auf 49 363,88 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 20,487 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,413 Prozent tiefer bei 49 481,04 Punkten, nach 49 686,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49 696,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 245,11 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 49 447,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49 395,16 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42 792,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,03 Prozent zu. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 2,10 Prozent auf 47,74 USD), Amgen (+ 1,96 Prozent auf 330,75 USD), Merck (+ 1,49 Prozent auf 114,24 USD), Coca-Cola (+ 0,89 Prozent auf 81,92 USD) und Walmart (+ 0,64 Prozent auf 134,20 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Cisco (-2,94 Prozent auf 115,38 USD), Boeing (-2,54 Prozent auf 215,01 USD), Amazon (-2,08 Prozent auf 259,34 USD), 3M (-2,08 Prozent auf 149,36 USD) und Goldman Sachs (-1,86 Prozent auf 928,74 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39 808 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,691 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,02 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Dow Jones 49 363,88 -0,65%

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