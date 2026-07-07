Dienstagshandel in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach

Am Dienstagmittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,36 Prozent schwächer bei 52 866,14 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,888 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,429 Prozent auf 52 828,45 Punkte an der Kurstafel, nach 53 055,91 Punkten am Vortag.

Bei 53 289,30 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 52 774,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der Dow Jones bei 50 866,78 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 07.04.2026, einen Stand von 46 584,46 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 07.07.2025, den Wert von 44 406,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,27 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Johnson Johnson (+ 3,72 Prozent auf 268,99 USD), Salesforce (+ 3,33 Prozent auf 171,16 USD), IBM (+ 3,30 Prozent auf 309,40 USD), Merck (+ 2,07 Prozent auf 129,40 USD) und Coca-Cola (+ 2,06 Prozent auf 84,67 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Caterpillar (-6,12 Prozent auf 910,52 USD), Visa (-1,51 Prozent auf 351,87 USD), 3M (-1,46 Prozent auf 156,83 USD), Sherwin-Williams (-1,25 Prozent auf 344,75 USD) und Cisco (-1,25 Prozent auf 112,56 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10 441 396 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,125 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Salesforce-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Chevron-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at