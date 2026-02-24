Dienstagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu

So bewegt sich der Dow Jones am zweiten Tag der Woche.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,41 Prozent stärker bei 49 005,32 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,533 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1,50 Prozent höher bei 49 536,54 Punkten, nach 48 804,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49 256,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 48 752,74 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 49 098,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46 448,27 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 43 461,21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1,29 Prozent zu. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 5,21 Prozent auf 187,45 USD), IBM (+ 5,10 Prozent auf 234,73 USD), Home Depot (+ 4,46 Prozent auf 331,25 EUR), Apple (+ 2,96 Prozent auf 274,07 USD) und Nike (+ 2,08 Prozent auf 64,40 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen UnitedHealth (-1,66 Prozent auf 277,65 USD), NVIDIA (-0,84 Prozent auf 189,94 USD), Coca-Cola (-0,63 Prozent auf 80,05 USD), Chevron (-0,57 Prozent auf 183,86 USD) und Merck (-0,55 Prozent auf 123,14 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 855 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,951 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,11 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,67 Prozent, die höchste im Index.

